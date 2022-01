Britney Spears chama irmã Jamie Lynn de "escória" enquanto a briga das duas continua

A briga de Britney Spears e Jamie Lynn Spears continua!

A cantora de "Toxic", de 40 anos, criticou sua irmã mais nova nessa sexta-feira, 14 de janeiro, após a atriz de Zoey 101, de 30 anos, aparecer na ABC News para promover o seu livro de memórias, Things I Should Have Said. Durante o papo, Jamie Lynn comentou sobre um trecho do livro em que afirma que uma vez Britney pegou uma faca e trancou elas duas em um quarto. De acordo com Jamie Lynn, ela estava "assustada" durante o incidente e por causa disso começou a ter seus "próprios ataques de pânico".

Em um comunicado no Twitter, Britney respondeu as acusações e afirmou que Jamie Lynn "baixou o nível ainda mais".

"Eu nunca estive perto de você com uma faca e nem pensaria em fazer isso!", escreveu ela. "A única faca que vimos juntas em casa foi quando você tinha que cortar o maior pedaço de abóbora que eu já vi em minha vida e era grande demais para eu cortar... então por favor pare com essas mentiras loucas para os livros de Hollywood!".