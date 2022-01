Por que 'A Filha Perdida' é um filme que todos devem ver?

Lançado no dia 31 de dezembro no catálogo da Netflix, A Filha Perdida já é o terceiro filme de língua inglesa mais assistido no mundo pela segunda semana consecutiva, de acordo com ranking divulgado pela plataforma de streaming.

Atrás apenas de Não Olhe Para Cima e Mãe x Androides na lista, o longa-metragem é idealizado por Maggie Gyllenhaal, e marca a estreia da atriz como diretora e roteirista. Isso por si só já é demais, né?

A Filha Perdida é a adaptação do romance homônimo de Elena Ferrante lançado em 2006, pseudônimo de uma escritora italiana cuja identidade é desconhecida. Além do sucesso com o público, a produção está sob o radar do Oscar e venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza.