A reação dos famosos ao serem indicados ao SAG Awards 2022

Elisabeth Moss, Melhor atriz em série de drama, The Handmaid's Tale

"Que notícia incrível eu recebi nessa manhã", disse ela em um comunicado. "Gravar a quarta temporada de The Handmaid's Tale em segurança durante uma pandemia foi desafiador, mas nós estamos muito orgulhosos do resultado e essa indicação é a cereja no topo do bolo. Estou ainda mais orgulhosa da indicação do nosso elenco, já que tenho a sorte de trabalhar ao lado de alguns dos melhores atores da industria e eu nunca vou me cansar de ver vocês sendo reconhecidos. Ver eles trabalhando através da ótica de uma diretora nessa temporada me fez ganhar ainda mais amor e apreciação por eles como artistas e como pessoas. Eles me fazem sentir melhor todos os dias!".