De facada acidental à pacto de sangue: A história de amor de Megan Fox e Machine Gun Kelly

Com personalidades pra lá de autênticas, Megan Fox e Machine Gun Kelly nos fazem derreter com suas declarações de amor nada convencionais. Após dois anos de um relacionamento único, os pombinhos divulgaram nas redes sociais, no último dia 12, que estavam noivos. Por se tratar de Megan e MGK, o gesto não poderia ser tradicional: segundo a atriz, para selar os destinos, eles beberam o sangue um do outro.

Essa é apenas uma da lista de episódios que só poderiam acontecer em um casal como esse. Talvez por isso os dois sejam alma-gêmea, como acredita a atriz. O roqueiro acha o mesmo, mas não é de hoje: como tantos outros rapazes, MGK é um fã antigo da sex symbol, e confessa só ter aceitado o papel em Meia-noite no Switchgrass, filme no qual se conheceram, para ficar próximo da diva.

"Eles ficaram tipo: 'Suas cenas com Megan Fox'. E eu falei: 'Eu topo'", revelou o artista ao The Drew Barrymore Show. Ele confessou que ficou do lado de fora do trailer da atriz, esperando ser chamado para almoçar com ela — até que foi. "Eu fui lá e ela perguntou: 'Como você se sente?'. Eu disse: 'Perdido'", continuou Kelly, que contou que Megan respondeu "Bom, vamos lhe encontrar". Fofo né?