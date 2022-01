Depois de DJ e influencer, Deolane Bezerra agora é designer de joias

A mãe tá estourada! Em parceria com a marca ByGeo, Deolane Bezerra lançou, nesta quinta-feira, 13, uma coleção de semijoias. A coleção conta com mais de 150 modelos exclusivos. Depois de se lançar como DJ, produtora de eventos, produtora musical e influenciadora, Deolane agora promete abalar o universo da moda. Esquece!

Os modelos da coleção são banhados em ouro 18 quilates, e os preços variam de R$ 40 a R$ 900. Tem para todos os bolsos!

"As joias estão com todo requinte, ousadia e delicadeza da rainha do Instagram", escreveu a marca, no post de divulgação da linha.