Confira a lista de participantes do BBB 22

Chegou o momento de descobrir quem são os participantes do Big Brother Brasil 2022, reality show da TV Globo! Nesta sexta-feira, 14, a emissora começou a divulgar as personalidades que marcarão presença no BBB 22.

A nova temporada da atração começa no dia 17 de janeiro e o público entrou oficialmente no clima da casa mais vigiada do Brasil.

Foram tantos nomes especulados no Camarote, e a gente vai conhecer cada um deles ao longo do dia, mas a Globo começou mesmo pela Pipoca, a turma dos anônimos que vão participar do programa.