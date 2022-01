Web não perdoa falta de 'samba no pé' de Gabi Martins, nova Musa da Vila Isabel

Nesta quinta-feira, 13, Gabi Martins foi anunciada como musa da Vila Isabel e agitou a web com seus vídeos sambando na quadra da agremiação. No Twitter, muitos fãs comemoraram a novidade, enquanto outros criticaram a maneira como Gabi Martins samba.

"Pronta para arrasar na minha mais nova casa. Alô povo do samba, estou chegando para viver não só o hoje, mas também momentos incríveis com vocês", comentou a ex-participante do BBB 20, reality show da TV Globo, nas redes sociais.

Nos registros, a cantora demonstra estar super animada para participar dos desfiles neste ano e usa um vestido dourado de franja e megahair loiro. Além disso, também aparece ao lado de alguns membros da escola, que prestará uma homenagem ao sambista Martinho da Vila.