Clint Arlis, astro de The Bachelorette, morre aos 34 anos

Enquanto isso, seus amigos da família o consideravam um "competidor feroz" e um "amigo dedicado", nas palavras do treinador de luta livre em sua escola.

O técnico do Batavia High School, Scott Bayer, confirmou sua morte com uma homenagem no Twitter em 13 de janeiro. "É com o coração pesado e um sentimento de profunda perda que anunciamos a morte de um dos grandes nomes de todos os tempos do Batavia Wrestling Program", disse ele.