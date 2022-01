Tereza Seiblitz acusa André Gonçalves de não cumprir acordo com a filha

Tereza Seiblitz voltou a falar sobre o ex-companheiro, André Gonçalves, e a postura dele frente aos processos judiciais por atraso da pensão alimentícia. Após chamar o ator de "pai cenográfico", Tereza afirmou que André nunca cumpriu com o acordo proposto por ele mesmo, e que a última coisa que a filha, Manuela Seiblitz, desejava era a exposição excessiva que está recebendo.

A atriz publicou uma carta aberta na coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, expondo sua verdadeira relação com o ator. De acordo com Tereza, na época da separação, ela não tinha advogado, e foi Gonçalves quem procurou a justiça para um acordo monetário entre os dois.

"Foi ele quem quis abrir o processo de pensão quando a Manu tinha uns 9 anos. Até então eu não tinha nem advogada. Nesse momento, ele foi muito grosseiro comigo e não quis diálogo. Depois foram anos e anos, com várias situações diferentes e com a própria Justiça cobrando dele os atrasados", revelou a atriz.