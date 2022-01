Lexa se pronuncia sobre briga entre funcionárias: "Desrespeitoso"

Na manhã desta sexta-feira, 14, Lexa voltou a tocar no assunto no Instagram. "É galera, por isso que gravo tudo e aviso que tô gravando, porque depois você sai de errado mesmo estando certo! Infelizmente as pessoas ficam usando "a nossa fama" contra a gente o tempo todo… Eu fico triste porque eu sei quem eu sou com todos que estão comigo, até desanima quando esbarramos com pessoas assim no caminho. Ir pra mídia pra difamar alguém que sempre foi gentil, fez tudo certo (salário, registro…) com você é errado viu? E brigar na casa das pessoas é desrespeitoso. Hoje nenhuma das duas segue comigo… Uma foi querer me sacanear na mídia e a outra tá me pedindo desculpas até hoje! Só tomara que isso não vire moda! Segue o baile!", escreveu ela.