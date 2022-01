Gil do Vigor abre o jogo sobre relação difícil com o pai: "Ele lá e eu cá"

"Já tinha feito as entrevistas e esperava. Mas tinha muita convicção de que ia entrar. Só que não tinha dinheiro para nada. E precisei pegar dinheiro com meu orientador da faculdade para pagar minha inscrição na prova do PHD e para o teste de covid que a produção me pediu. E eu com medo danado de não me reembolsarem. Aí, eu estava lascado!", lembrou ele, que naquele momento, sustentava a família com a bolsa de mestrado.