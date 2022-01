Kylie Jenner, grávida do segundo bebê, faz história no Instagram

Kylie Jenner fez história mais uma vez! Na quinta-feira, 13, Kylie, que está grávida do segundo bebê, atingiu um marco importante ao se tornar a primeira mulher no mundo a atingir mais de 300 milhões de seguidores no Instagram.

Além da conquista, a dona da Kylie Cosmetics também é a mulher mais seguida na rede social, título que antes era de Ariana Grande e Selena Gomez.

A mamãe Kris Jenner não deixou sua conquista passar despercebida. "Estou tão orgulhosa da minha garota @KylieJenner!!", escreveu ela, ao lado de uma manchete da notícia. "Você é linda por dentro e por fora e tem o coração mais incrível! Continue alcançando as estrelas e nos inspirando com tudo que você faz! Eu te amo meu anjo."

Em termos de seguidores, a caçula de Keeping Up With the Kardashians fica atrás apenas do jogador do Manchester United Cristiano Ronaldo (389 milhões de seguidores) e da conta oficial do Instagram (461 milhões de seguidores) em toda a plataforma.

Mas as irmãs mais velhas de Kylie não estão muito atrás dela. Kim Kardashian é a mais próxima de Kylie, com mais de 279 milhões de admiradores em seu nome, enquanto Khloé Kardashian e Kendall Jenner têm 212 milhões de usuários. Logo atrás da dupla está Kourtney Kardashian, que atualmente tem 159 milhões de fãs na rede social.