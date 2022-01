Andressa Ferreira diz que não se casou com Thammy Miranda por interesse: "Sou rica!"

Por meio dos stories do Instagram, Andressa Ferreira respondeu perguntas dos seguidores nesta quinta-feira, 13, e negou que tenha se envolvido com Thammy Miranda por interesse. Andressa também rebateu comentários a respeito de ser ‘casada com uma mulher'.

Quando questionada sobre o assunto, a empreendedora digital foi direta: "Eu não sou casada com uma mulher, Thammy se transformou! Se ele não fosse famoso e você encontrasse com ele, não teria dúvidas disso! Ele é homem! Mas se eu fosse, não teria problema nenhum! Até porque eu já namorei mulheres!", escreveu ela.

Filho da cantora Gretchen, Thammy assumiu sua identidade de gênero em 2014, ano em que iniciou o processo de transição como homem transexual. O ator e político entrou na Justiça para oficializar a troca do nome de batismo e obteve êxito.