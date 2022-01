Jamie Lynn Spears rebate críticas "exaustivas" de Britney: "Não é a verdade"

Depois que Britney Spears compartilhou seus pensamentos honestos sobre a recente entrevista de Jamie Lynn Spears, a ex-atriz de Zoey 101 emitiu uma longa declaração dirigida a sua irmã. "A última coisa que eu quero é fazer isso, mas aqui estamos", começou Jamie Lynn em sua postagem desta sexta-feira, 14, no Instagram.

"É difícil ver essas postagens, pois sei que o mundo também sente. Só desejo o melhor para ela. Brit, estou sempre aqui, você sabe que nos bastidores eu sempre estive aqui", continuou a atriz na rede social. "Tornou-se exaustivo quando as conversas e os textos que temos em particular não correspondem ao que você publica nas mídias sociais. Eu sei que você está passando por muita coisa, e eu nunca quero diminuir isso, mas também não posso me diminuir."

"Francamente, as coisas que estão sendo ditas não são absolutamente a verdade e eu tenho que esclarecer isso", acrescentou Jamie Lynn, que é mãe de Maddie, de 13 anos, do antigo relacionamento com Casey Aldridge, e Ivey, 3, com o marido Jamie Watson. "Porque agora está ficando mais difícil para minha filha mais velha explicar por que nossa família continua recebendo ameaças de morte, como resultado das postagens acusatórias e vagas [de Britney]".