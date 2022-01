Aline Campos rebate críticas por procurar manicure com Covid-19: "Stories bobo"

Aline Campos estava curtindo as férias em Fernando de Noronha até ser diagnosticada com Covid-19. Mesmo isolada, a influencer não deixou os cuidados com a beleza de lado. Aline causou polêmica nas redes sociais ao procurar por manicure e massagista que também estivessem infectados no arquipélago, nesta quinta-feira, 13.

"Procura-se: manicure e massagista em Noronha com Covid e sem sintomas!", escreveu Campos, nos stories do Instagram. Tanto o filho da modelo, Nathan, quanto a amiga Guta também testaram positivo para a doença. Aline desmarcou todos os compromissos profissionais e terá que permanecer na ilha por no mínimo 10 dias.

Logo depois, a ex-Panicat apagou os stories. No entanto, os internautas já tinham visto as declarações da modelo e não estavam nada felizes. Aline rebateu os comentários negativos, ao afirmar que desde o primeiro dia respeita as medidas de contenção do vírus — tanto que não compareceu a nenhum evento de réveillon.