Britney Spears revela por que se "incomodou" com entrevista da irmã, Jamie Lynn Spears

Britney Spears não está escondendo seus verdadeiros pensamentos sobre a última entrevista da irmã, Jamie Lynn Spears. Na quarta-feira, 12, Jamie Lynn apareceu no Good Morning America e discutiu seu envolvimento na tutela de Britney, que terminou em novembro passado.

"Eu não entendia o que estava acontecendo, nem estava focada nisso. Eu estava focada no fato de que eu tinha 17 anos prestes a ter um bebê. Eu entendo tão pouco sobre isso quanto agora", disse ela no ar, enquanto promovia seu próximo livro, Things I Should Have Said.

Mas Britney não parece concordar com alguns dos pontos que sua irmã fez durante a entrevista. A estrela foi ao Twitter na quinta-feira, 13, para compartilhar seu lado sobre como a situação se desenrolou nos últimos 13 anos.

"Eu assisti isso com uma febre de 40 [graus] lol e foi realmente bom ter uma febre tão alta porque eu tive que me render a não me importar", disse a musa. "Eu simplesmente não podia dar a mínima, mas minha cabeça doía tanto... é claro que sou uma rainha do drama se ficar doente, então acho que estava morrendo."