Como Brian Austin Green se sente sobre o noivado de Megan Fox e Machine Gun Kelly

Megan Fox está se preparando para subir ao altar mais uma vez. E como seu ex-marido, Brian Austin Green, se sente sobre tudo isso? Em meio às notícias do recente noivado de Megan com Machine Gun Kelly, uma fonte próxima a Brian explicou ao E! News de que ele não está chocado ao vê-la se casar novamente. Na verdade, de acordo com o informante, ele "não ficou surpreso por ela ter ficado noiva e sabia que isso estava por vir".

A fonte acrescenta que a principal prioridade do ator - que se separou da atriz no final de 2019 após quase 10 anos de casamento - continua sendo co-pai de seus três filhos com ela: Noah, 9, Bodhi, 7, e Journey, 5. Como o informante observa, "Ele está focado em seus filhos e apenas estar lá para eles."

Brian, que também é pai de Kassius, de 19 anos, de seu relacionamento anterior com Vanessa Marcil, seguiu em frente. Atualmente, o ator está namorando a profissional do Dancing With the Stars, Sharna Burgess.