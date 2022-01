Quem é Casimiro, e por que ele pode ditar os rumos do 'BBB22'?

Segunda feira à noite e mais de 132 mil brasileiros conectados na Twitch, plataforma de lives, para assistir a mesma coisa. O responsável por esse fenômeno só poderia ser Casimiro Miguel, jornalista e comentarista esportivo que conquistou o Brasil com seus comentários certeiros sobre diversos tópicos do entretenimento.

Para se ter uma ideia, nem o Maracanã, o maior estádio do Brasil, é capaz de comportar todos os espectadores do streamer. Se você ainda não conhece este fenômeno do entretenimento, está por fora.

Tudo começou com o esporte, principalmente o futebol. Casimiro ganhou projeção nacional ao comentar e jogar no programa El Games, do antigo canal por assinatura Esporte Interativo que se tornou a TNT Sports Brasil. Rapidamente, o carisma ganhou os espectadores e Cazé passou a fazer esquetes de humor em um canal do YouTube, o De Sola. O jornalista ganhou popularidade com os vídeos engraçados e passou a integrar a equipe SBT Esportes Rio.