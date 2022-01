Veja as fotos de Kim Kardashian e Pete Davidson curtindo uma noite na pizzaria

Embora Kim, que compartilha quatro filhos com o ex-marido Kanye "Ye" West, esteja "muito feliz com as coisas" no momento, a fonte observou que ela "não está em um ponto em que ela queira trazer Pete para perto das crianças ou incorporá-lo à família ou sua vida familiar."

"Ela está mantendo tudo separado por enquanto. Ela quer respeitar os sentimentos das crianças", acrescentou a fonte. "O que ela faz com Pete, ela faz quando não está com as crianças."

Quanto a Ye, que atualmente está ligada à atriz Julia Fox, a fonte disse que o rapper de 44 anos "absolutamente não desistiu de Kim e ainda acredita que eles ficarão juntos", mas uma reconciliação "nunca vai acontecer."