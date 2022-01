Além de Maria Rita, como filhos de famosos reagem a comparação com os pais

Wanessa

Passando por várias autodescobertas dentro de sua trajetória, Wanessa começou a carreira no mesmo gênero musical que o pai, Zezé Di Camargo. A relação dos dois é o tema central da série É o Amor, da Netflix. Recentemente, a cantora relembrou as críticas que recebia quando começou a se apresentar no início dos anos 2000.

"Isso me afetava, me afetou mais do que eu podia imaginar. Aquilo tudo que estavam falando, eu também acreditava. Que eu não cantava, não era talentosa, que só estava ali por ser filha de quem era… E eu sempre reagia com um ‘Não vão me derrubar'", desabafou ela em entrevista ao Hugo Gloss em dezembro do ano passado.