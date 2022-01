Priyanka Chopra comenta suposto divórcio de Nick Jonas após mudar nome na web

Priyanka Chopra está deixando claro o atual status de seu relacionamento com Nick Jonas. Em novembro passado, a Internet explodiu com especulações sobre o casal depois que Priyanka atualizou seu Instagram e Twitter de @PriyankaChopraJonas para @PriyankaChopra.

Agora, em entrevista à Vanity Fair, a atriz descreveu a reação online como um "risco profissional" dada a carreira ilustre dela e de seu marido, mas revelou que também a deixou triste.

"É um sentimento muito vulnerável, na verdade, que se eu postar uma foto, tudo o que está atrás de mim nessa foto será ampliado e as pessoas vão especular", disse ela ao canal. "Por causa do barulho da mídia social, por causa da prevalência que ela tem em nossas vidas, acho que parece muito maior do que é. Acho que damos muito mais credibilidade na vida real, e não acho que precisa disso."

O cantor também falou sobre as especulações em torno de seu romance e como ambos trabalharam para navegar pelas dificuldades juntos nos últimos três anos.