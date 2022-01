Kanye "Ye" West está sendo investigado por suposta agressão criminosa

Kanye "Ye" West está sendo investigado por suposta agressão no início da manhã. De acordo com um oficial de relações com a mídia do Departamento de Polícia de Los Angeles, Kanye West e uma vítima desconhecida entraram em uma briga em Los Angeles nesta quinta-feira, 13, por volta das 3 da manhã.

A polícia foi chamada e quando as autoridades chegaram, Ye havia deixado a área. Segundo as autoridades, o rapper foi citado nos relatórios.

No vídeo obtido pelo TMZ, que foi filmado em algum momento entre a noite de quarta e a manhã de quinta-feira, os espectadores podem ouvir Ye gritar: "Vocês disseram isso ou não? Vocês disseram isso ou não? Porque foi isso que aconteceu agora mesmo." Não está claro se a filmagem está relacionada ao incidente que está sendo investigado.

Detetives de Los Angeles conduzirão uma investigação para determinar o que ocorreu. E! News entrou em contato com o representante de Ye para comentar e não obteve resposta.