Luana Piovani compartilha resultado de harmonização facial: "Bochechinha de 15 anos"

Luana Piovani está aproveitando a passagem pelo Brasil para cuidar da beleza. A atriz mostrou aos seguidores do Instagram o resultado da harmonização facial que realizou nesta quinta-feira, 13, em uma clínica do Rio de Janeiro. Luana Piovani, recém eliminada do The Masked Singer Portugal, explicou o procedimento aos fãs e rebateu a popularização negativa da técnica: "Estamos usando o termo erroneamente", explicou ela.