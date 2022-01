Rafael Vitti se declara para Tatá Werneck pelos 5 anos de relacionamento

Fofos demais! Rafael Vitti se declarou para Tatá Werneck nas redes sociais nesta quinta-feira, 13, e celebrou os 5 anos de relacionamento. No post, Rafael Vitti demonstrou gratidão por todo o apoio de Tatá, confirmada como jurada na próxima edição do The Masked Singer, e a encheu de elogios.

"Só quero agradecer por você me amar e cuidar de mim quando tô na merda. Porque, mesmo você tendo um milhão de coisas pra fazer e resolver, se eu precisar, você vai me dar suporte. E, no fim das contas, se relacionar é isso: um ser o apoio do outro nos momentos onde a gente só pensa em desistir. Você já me salvou de muitas bads", escreveu na legenda.

Os dois são pais de Clara Maria, de 2 anos e três meses, e sempre compartilham momentos da família em seus perfis. Na publicação especial, o ator mostrou uma série de registros do dia a dia entre eles.