Ex de Khloé Kardashian, Lamar Odom, critica Tristan Thompson em meio a drama de paternidade

Esta não seria a primeira vez que Lamar compartilha publicamente apoio a sua ex após o escândalo. Poucas horas depois que Tristan se pronunciou, Lamar comentou em um post no Facebook desejando a Khloé "nada além do melhor", acrescentando que ela é uma "boa pessoa e merece o mundo". E não podemos esquecer que, em julho passado, ele e Tristan se estranharam publicamente na seção de comentários do Instagram de Khloé.