Projota fala sobre vida pós BBB: "É como se tivesse passado um furacão"

Após alguns meses de hiato, o artista traduziu sua experiência no programa na faixa Volta. O clipe conta com a participação do colega de confinamento Arthur Picoli, além da presença dos Dummies, profissionais da produção do programa. "Quando saí da casa, estava ainda com uma energia muito negativa. Eu escrevia e ficava uma coisa meio raivosa, ou muito de coitadinho. Tive que esperar o tempo passar", disse o rapper, sobre a canção.