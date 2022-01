Recomendado para você : Como o novo amor de Kanye "Ye" West, Julia Fox, se sente sobre as Kardashians

Como todos nós, até Julia Fox, nova namorada de Kanye "Ye" West, acompanha os Kardashians.

"OK, quem não foi fã das Kardashians?", disse a atriz, se chamando de uma "obcecada" fã de Keeping Up With the Kardashians e confessando que desejava fazer parte da família, no episódio desta quinta-feira, 13, de seu podcast Forbidden Fruits. "Ok, tipo, eu não sou, tipo, obstinada, tipo, ficar na fila no frio ou, tipo, ir, tipo, ir a uma abertura de loja. Eu nem possuo um kit de lábios. Gente, não é tão sério assim."

Mas ela entende por que você pode estar obcecado com a obsessão dela. "É engraçado, tipo, ver onde as pessoas vão com suas conspirações", disse Julia à co-apresentadora Niki Takesh, observando como os fãs se assustaram com sua sessão de fotos da revista Paper de 2019 com Pete Davidson. "Porque é meta. Porque agora, tipo, as duas pessoas mais famosas do mundo são como... Estávamos todos conectados antes mesmo, entende o que quero dizer?"