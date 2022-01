Caso Gabby Petito: investigação conclui que policiais cometeram "vários erros não intencionais"

O encontro policial do casal terminou com policiais separando Petito e Laundrie sem fazer uma prisão, afirmou o relatório. O investigador disse que, embora os policiais "protegessem a vítima" separando Laundrie da Youtuber, ele não achou que eles "aplicassem a lei". De acordo com o investigador, "eles responderam a um incidente de violência doméstica confirmado e tinham evidências que mostravam que uma agressão havia ocorrido. As declarações de todos os envolvidos, juntamente com as evidências apresentadas, forneceram causa provável para uma prisão".

No relatório, o oficial de resposta Eric Pratt refletiu sobre o incidente dizendo: "Estamos todos fazendo isso com o fato em mente de que sabemos o que aconteceu depois. Eu pensei na época que se eu perdesse uma grande bandeira vermelha que ele era um assassino, então sim, eu perdi."