Luiza faz primeiro desabafo após partida de Maurílio: "Culpa e vontade de viver"

Luiza, da dupla com Maurílio, foi às redes sociais postar o primeiro desabafo desde a morte do amigo. Luiza está de férias na Bahia com a família e a namorada, a ex-BBB Marcela McGowan, e aproveitou a tranquilidade para atualizar os fãs sobre como está lidando com o luto desde a partida de Maurílio.

A sertaneja gravou uma série de stories no Instagram nesta quarta-feira, 12. Ela tranquilizou os fãs e avisou que, desde que chegou na Bahia, está se sentindo melhor. Luiza disse que, com todas as pessoas que conversou após o ocorrido, o sentimento é o mesmo. "Um misto de culpa por viver com uma vontade louca de viver. E isso é muito estranho. Sei que é confuso, mas é assim que me sinto, cada dia menos", contou.

Luiza revelou que foi criada na doutrina espírita, que a preparou para lidar com acontecimentos como esse. No entanto, ao acontecer com uma pessoa tão próxima quanto Maurílio, a cantora viu que não lidaria tão facilmente. A sertaneja teve que ser consolada por familiares no enterro do amigo, e deu uma pausa nas redes sociais desde então, para refletir.