Maria Rita reclama de comparações com Elis Regina: "Vale dar uma estudada"

Maria Rita resolveu abrir o coração nesta quarta-feira, 12, e fez um desabafo sobre as comparações dela com a mãe, Elis Regina. No Twitter, Maria Rita demonstrou estar cansada das críticas que recebe desde que gravou um disco em homenagem à cantora, em 2012.

"Não querer que me comparem tinha — e tem — dois principais motivos: 1. Ser eu, ser livre pra cometer meus erros e ter minhas conquistas, escrever uma história distinta à dela. 2. Ninguém se compara à incomparável. Ninguém", começou ela.

Dez anos depois do lançamento do disco Redescobrir, a artista deixou claro que não gostaria de ser sempre associada à figura da mãe de uma forma distorcida. "Esse lance de exaltarem a mãe a partir de ataques à filha. Mano: faz isso não. É feio. Ninguém gostaria de passar por isso — principalmente uma mãe. A não ser que a mãe fosse meio psicopata, que definitivamente não era o caso de minha mãe", pontuou.