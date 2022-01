Globo cria jogo de palpites sobre BBB para os fãs do reality

Sempre quis fazer parte do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo? Agora você pode! E o melhor: sem sair de casa. A partir do dia de estreia do programa, 17 de janeiro, o Big Game BBB estará disponível para Android e iOS. No jogo, você pode dar palpites sobre os rumos do reality — e a cada acerto, ganha pontos.

Para jogar, é só criar uma conta no site da Globo e um perfil no jogo. Depois, você pode criar um grupo de participantes, que muda a cada semana, de acordo com os palpites do jogador.

Você pode ditar o rumo de cada personagem da casa mais vigiada do Brasil: dizer quem será indicado ao paredão e eliminado, quem vai para o VIP ou para a xepa, quem será o líder e o anjo da semana. Seria um sonho?