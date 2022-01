Larsa Pippen opina sobre namoro de Kim Kardashian e Pete Davidson

Larsa Pippen e Kim Kardashian eram melhores amigas - até que deixaram de ser. Relatos de uma queda surgiram em julho de 2020, depois que os fãs notaram que toda a família Kardashian havia silenciosamente deixado de seguir Larsa nas mídias sociais.

Então, alguns meses depois, a estrela de The Real Housewives of Miami abordou a situação diretamente, admitindo que ela e Kim tinham "um tipo diferente de relacionamento" do que antes, aparentemente insinuando que o então marido de Kim, Ye, desempenhou um papel no ocorrido.

Agora, Larsa está revelando onde ela e a eterna musa de Keeping Up With the Kardashians estão hoje.

"Estamos em um lugar muito bom", disse ela exclusivamente ao Daily Pop do E! News na quarta-feira, 12. "Eu sinto que, você sabe, Kanye e eu tivemos uma pequena situação... ele me procurou e se desculpou e eu sinto que estamos em um bom lugar agora."

Não está exatamente claro como Ye originalmente contribuiu para a situação, mas Larsa havia declarado anteriormente: "Se seu marido se sente ameaçado pelo meu relacionamento com você, então eu não quero ser essa pessoa".