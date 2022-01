Recomendado para você : Jake Gyllenhaal mandou indireta ao álbum 'Red' de Taylor Swift?

Deixe as teorias dos fãs começarem novamente. Jake Gyllenhaal está levantando as sobrancelhas depois de aparecer em um artigo da W Magazine que parecia fazer referência a Taylor Swift, cujo último álbum, Red (Taylor's Version), que está repleto de letras especuladas sobre o ator de 41 anos. Em um retrato feito pelo fotógrafo Tim Walker divulgado em 12 de janeiro, Jake é visto vestindo uma camisa de botão carmesim com óculos de sol combinando em forma de coração descansando em sua cabeça.

Como os Swifties sabem muito bem, Taylor usou referências parecidas em seu videoclipe "22" de sua era Red, provocando especulações de que o acessório era uma referência à cantora de 32 anos.

"ele está se sentindo com 22???", comentou um fã no post do Instagram da revista, na foto de Jake. Enquanto isso, outro brincou: "Camisa vermelha, óculos de sol do videoclipe The 22!! Jake e Tim Walker acordaram e escolheram a violência".

Como se os óculos de sol escarlates já não tivessem criado um frenesi entre os Swifties, a InStyle observou em stories publicados no mesmo dia em que a legenda original da foto dizia: "Red (Jake's Version)". Nem precisa dizer que os Swifties também pensaram nisso.