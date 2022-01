Veja o impressionante anel de noivado de Machine Gun Kelly para Megan Fox

O casal veio a público com seu romance em junho de 2020, meses depois de se conhecer no set de seu filme Midnight in the Switchgrass.

"Nossos trailers estavam um ao lado do outro, então eu apenas esperava do lado de fora nos degraus do meu trailer todos os dias em que trabalhava apenas para ter um vislumbre de contato visual", lembrou MGK em um episódio conjunto de julho de 2020 do podcast Give Them Lala… With Randall. "Ela tem os olhos mais lindos que eu já vi."

Para Megan, ela disse que os dois tiveram uma conexão instantânea. "No segundo em que eu estava em uma sala com ele e disse olá para ele e olhei em seus olhos, eu soube imediatamente que ele era o que eu chamo de chama gêmea", lembrou a noiva. "Nós somos na verdade duas metades da mesma alma, eu acho. Eu disse isso a ele quase imediatamente. Eu senti imediatamente."