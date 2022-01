Recomendado para você : Jason Momoa e Lisa Bonet se separam após 16 anos juntos

O romance de Jason Momoa e Lisa Bonet chegou ao fim. Jason Momoa compartilhou uma declaração conjunta com Lisa Bonet na terça-feira, 12, anunciando a separação após quatro anos de casamento e mais de uma década como casal.

A dupla escreveu no Instagram: "Todos nós sentimos o aperto e as mudanças desses tempos de transformação... Uma revolução está se desenrolando e nossa família não é exceção... sentindo e crescendo com as mudanças sísmicas que ocorrem".

Eles disseram que estão "se separando no casamento" e compartilhando a notícia "não porque achamos que seja interessante", mas para que "ao longo de nossas vidas, possamos fazê-lo com dignidade e honestidade".

Lisa e Jason, que se casaram em 2017, explicaram que "o amor entre nós continua, evoluindo de maneiras que deseja ser conhecido e vivido".

Ambos acrescentaram que queriam "libertar uns aos outros" para "ser quem estamos aprendendo a nos tornar".