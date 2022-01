Recomendado para você : Três participantes do 'BBB22' testam positivo para Covid-19; veja a nova dinâmica

A TV Globo informou nesta quarta-feira, 12, que três participantes do BBB22 testaram positivo para Covid-19. No entanto, segundo a emissora, o resultado não deve afetar a estreia do BBB22, prevista para segunda-feira, 17.

Os resultados apareceram durante exames de rotina no confinamento do programa e todos os participantes estão vacinados, de acordo com o comunicado. "Todos estão com as respectivas vacinas em dia – item obrigatório para a participação no reality."

Além disso, a nota informa que os participantes que testaram positivo estão bem e acompanhados por uma equipe médica.