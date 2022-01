Dedicação e consciência: Como Zendaya se transformou em fenômeno mundial

Quem é fã raiz sabe que Zendaya, como tantas outras super estrelas, começou como atriz mirim na Disney. Com apenas 13 anos de idade, a jovem tornou-se uma das protagonistas da série No Ritmo, lançada pelo Disney Channel em 2010, ao lado de Bella Thorne.

Mas diferente de alguns colegas de emissora, Zendaya não teve a carreira impulsionada por polêmicas, e sim por feitos que a levaram a vencer o Emmy de Melhor Atriz com apenas 24 anos — e concorrendo com atrizes de peso, viu? Como Sandra Oh, Jennifer Aniston e Olivia Colman.

De acordo com a própria atriz, a explicação para ser uma estrela da Disney fora da curva está em seu tom de pele. Mesmo de pele clara, por ter mãe branca e pai negro, a atriz é negra — e precisou lidar com as condições que a indústria do entretenimento impõe a pessoas de sua etnia.