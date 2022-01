Harry Styles, Kanye "Ye" West e Billie Eilish estarão no Coachella 2022

Após meses de especulação, os organizadores do Coachella parecem ter garantido seus headliners para dois finais de semana inesquecíveis. De acordo com vários relatos, Harry Styles, Billie Eilish, Kanye "Ye" West e Swedish House Mafia farão parte do Coachella 2022 programado para os fins de semana de 15 e 22 de abril, na Califórnia.

O E! News entrou em contato com os organizadores do evento para comentar, mas não obteve resposta. O festival repleto de estrelas viu sua programação mudar nos últimos dois anos, pois a pandemia de coronavírus forçou o evento a ser adiado várias vezes. O festival de 2020 deveria originalmente apresentar Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean como headliners.

Após a morte de 10 participantes em seu Festival Astroworld, em Houston, no dia 5 de novembro, Travis Scott não foi convidado a voltar ao evento remarcado. Quanto a Frank Ocean, ele planeja retornar ao Coachella em 2023, quando sua agenda permitir.