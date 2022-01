Candace Cameron Bure sobre morte de Bob Saget: "Nunca haverá outro como você"

Candace Cameron Bure ainda está se recuperando da chocante perda de seu pai na TV, Bob Saget, que morreu em 9 de janeiro. Candace foi ao Instagram na terça-feira, 11, postando uma homenagem sincera à sua co-estrela de Três é Demais, que ela disse ter sido "tão protetor" dela.

"Ah, Bob. Por que você teve que nos deixar tão cedo? Somos todos uma família, mas você era a cola", escreveu a atriz de 45 anos ao lado de uma foto dos dois sorrindo à beira da piscina. "A cola pegajosa, bagunçada, mole, doce e adorável. Minha infância está embrulhada em você, meus anos formativos de adolescência e o resto da vida adulta."

Na comédia familiar, que decorreu de 1987 a 1995, Cameron Bure estrelou como DJ, a filha mais velha do amado personagem Danny Tanner de Saget. Em sua homenagem comovente, a ex-participante de Dancing With the Stars compartilhou que o ator a ensinou a "sentir profundamente" em uma idade jovem.