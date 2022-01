Day McCarthy diz que polêmica com Deolane Bezerra foi combinada

Day McCarthy usou as redes sociais nesta quarta-feira, 12, para desmentir as acusações de Deolane Bezerra. No sábado, 8, Deolane, que não beija ninguém desde a morte de Mc Kevin, fez uma live no Instagram expondo ameaças e insultos que teria recebido da socialite. Day afirmou que o episódio foi combinado com a doutora para aparecer na mídia — mas que não achou que a amiga levaria a história tão longe. Será?

Em uma sequência de stories no Instagram, McCarthy esclareceu a exposição de Deolane, e afirmou que não era bem assim. "Gente, eu vou falar a verdade. Foi tudo combinado. Eu combinei com a Deolane Bezerra e a Bia [irmã da advogada] de fazer uma treta de mentiras para aparecer na mídia", confessou.

Na live, a doutora mostrou áudios supostamente enviados pela socialite. Intolerância religiosa, racismo e ofensas a familiares eram alguns dos componentes das mensagens.