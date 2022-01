Filha de André Gonçalves e Teresa Seiblitz publica desabafo sobre relação com o pai

Após as declarações da mãe, Manuela Seiblitz, filha de Tereza Seiblitz com André Gonçalves, foi às redes sociais para fazer o próprio desabafo. Em meio a uma briga judicial, Manuela confessou que o atraso da pensão é a menor das ausências de André, que nunca foi presente na vida da filha. "Não há nada que ele possa me ensinar sobre como amar meus futuros filhos", disparou a jovem.

Nesta quarta-feira, 12, Manuela compartilhou no Instagram uma sequência de fotos de momentos marcantes de sua vida, e ressaltou na legenda como o pai não estava presente em nenhum deles. Segundo ela, nem o parto o ator presenciou, pois chegou atrasado.

"Minha mãe me botou no mundo, o outro se atrasou pro parto e não me viu chegar. Aprendi a andar sem ele. Aprendi a ler, escrever e fazer contas sem ele. Tive meu primeiro ralado no joelho sem ele. Todas as apresentações de escola e de teatro sem ele. Minha primeira medalha na natação. Natal, réveillon. Festas de aniversário sem ele. Minha primeira nota baixa", começou a jovem.