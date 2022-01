Adele lança clipe intenso e animado para "Oh My God"

Raven B. Varona

A cantora de "Easy On Me", que divide o filho Angelo, de 9 anos, com o ex-marido, também admitiu que estava "aterrorizada" com a perspectiva de namorar em Los Angeles.

"Eu não estava pronta para começar a namorar de qualquer maneira, mas estava com medo de que, se o fizesse, provavelmente tomaria algumas decisões muito ruins porque não estava pronta", disse ela. "Eu me lembro da primeira vez que [alguém flertou] e eu fiquei tipo, 'Você se importa? Eu sou casada.' E meus amigos ficaram tipo, 'Mas você não é'. E eu fiquei tipo, 'Oh, merd*. OK, oh meu Deus'".

Adele e Simon finalizaram o divórcio em março passado, quase dois anos depois de anunciarem a decisão de se separar. Desde então, ela iniciou o namoro com o agente esportivo da NBA, Rich Paul.