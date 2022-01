Jamie Lynn Spears abre o jogo sobre seu envolvimento na tutela de Britney Spears

Antes da decisão do tribunal, em junho passado, Britney testemunhou no tribunal sobre sua crescente frustração com sua família em meio ao processo de 13 anos.

"Eu honestamente gostaria de processar minha família, para ser totalmente honesta com você", disse a cantora em uma transcrição completa, publicada pela Variety. "Eu também gostaria de poder compartilhar minha história com o mundo e o que eles fizeram comigo, em vez de ser um segredo em segredo para beneficiar todos eles. Eu quero poder ser ouvida sobre o que eles fizeram para mim, fazendo-me manter isso por tanto tempo... Eu fiquei com tanta raiva e chorava todos os dias. Isso me preocupa. Me disseram que não tenho permissão para expor as pessoas que fizeram isso comigo."

Mais recentemente, os fãs notaram que a briga entre as duas irmãs parece continuar, com Britney deixando de seguir Jamie Lynn no Instagram em janeiro.