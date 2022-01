A lista completa de indicados ao SAG Awards 2022

Os indicados para o Screen Actors Guild Awards de 2022 acabaram de ser anunciados – e temos todos os detalhes à medida que a lista se desenrola. Nesta quarta-feira, 12, Rosario Dawson e Vanessa Hudgens se uniram para anunciar os homenageados deste ano no Instagram Live.

Para dar o pontapé inicial, o presidente da Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio, Fran Drescher, disse algumas palavras aos espectadores sobre o que podemos esperar do prestigiado evento, dizendo em parte: "Sabe, depois de tanto tempo separados, estamos empolgados por estar juntos novamente este ano no 28º Screen Actors Guild Awards!"

Com os vencedores do ano passado, incluindo os favoritos dos fãs, The Crown e Schitt's Creek, a lista deste ano engloba muitos novatos! Quanto ao evento principal, os espectadores podem assistir suas estrelas favoritas ao vivo na cerimônia, que acontecerá no The Barker Hangar em Santa Monica, Califórnia, no domingo, 27 de fevereiro.