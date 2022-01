Diane Kruger detona Quentin Tarantino pelo processo do elenco de 'Bastardos Inglórios'

Kruger falou anteriormente sobre sua experiência de trabalho com Tarantino em 2018, quando ele foi acusado de maltratar atores. Em resposta às críticas de que o vencedor do Oscar uma vez insistiu em estrangular a própria Kruger enquanto filmava uma cena de Bastardos Inglórios, a atriz foi às redes sociais na época para defendê-lo.

"Gostaria de dizer que minha experiência de trabalho com Quentin Tarantino foi pura alegria", escreveu ela em seu Instagram. "Ele me tratou com total respeito e nunca abusou de seu poder ou me forçou a fazer qualquer coisa com a qual eu não me sentisse confortável".