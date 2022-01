Veja o que Faustão falou sobre saída da Globo e mudança para a Band

Pela primeira vez, Fausto Silva, o Faustão, comentou sobre a saída da TV Globo e como está sua relação com a Band. Durante uma entrevista para Júnior Coimbra, do podcast Rap 77, Faustão disse que está tranquilo sobre o fim da trajetória com o canal líder de audiência.

"Isso aí é uma coisa normal [a saída]. Não posso falar nada. Fiquei num lugar por 33 anos. Fui muito feliz lá. Consegui trabalhar com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Ubiratan… Trabalhei com gente que fez a televisão brasileira mesmo. Durante 33 anos", revelou no bate-papo.

Aos 71 anos, o apresentador explicou como foi o processo de despedida da emissora. Em junho do ano passado, ele entrou em licença médica para o tratamento de uma infecção urinária, e acabou deixando a empresa antes do fim do contrato em dezembro.