Bil Araújo 'se perde' ao voltar pra casa após três realities: "Não acostumei ainda"

Arcrebiano começou 2021 no Big Brother Brasil, reality show da TV Globo, do qual foi eliminado na segunda semana. Apesar da passagem breve, Bil deu o que falar, e engatou participação em No Limite, da mesma emissora, no qual pediu para ser eliminado. Depois, ele ingressou em A Fazenda 13, da Record TV, onde foi finalista.