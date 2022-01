Mayra Cardi polemiza ao falar sobre relação com Arthur Aguiar: "Vítima da sociedade"

Mayra Cardi ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira, 12, após trechos de sua entrevista para o podcast de Joel Jota no YouTube viralizarem. Nas declarações, Mayra fala sobre as polêmicas envolvendo Arthur Aguiar, com quem voltou a morar junto no fim do ano passado, e dá conselhos sobre relacionamento.

A própria coach postou um pedaço do bate-papo no Tik Tok, em que ela explica sua visão sobre amor próprio e orgulho. "As mulheres que me encontram na rua e falam: eu não vou admitir, eu amo o meu marido mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu falo para ela: 'não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você se amasse, você não estaria fazendo isso com você", declarou ela.

Ela ainda pontua o que amor próprio significa e qual o impacto dele na vida das mulheres."Você acabou de me dizer que está sofrendo, mas não volta. O nome disso é orgulho, e não amor próprio. Amor próprio é fazer aquilo que te faz bem, se te faz bem estar com ele, é (por) orgulho que você não está voltando'. Então a gente confunde muito amor próprio com orgulho", contou a influenciadora.