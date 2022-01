Tadeu Schmidt expõe tentativa de golpe no WhatsApp e alerta os seguidores

Nesta terça-feira, 11, Tadeu Schmidt compartilhou com os seguidores uma tentativa de golpe no WhatsApp. A partir de um print publicado nos stories, Tadeu, que se prepara para estrear no BBB 22, mostrou a prova do crime e deixou o alerta ao público.

Com a mensagem "Oi amor, agenda meu novo número", um criminoso tentou se passar pelo apresentador do BBB 22, reality show da TV Globo, com uma foto do jornalista com a família no perfil.

"Alô, polícia. Olha o golpista usando minha foto", escreveu ele no post. Esse golpe vem sendo bastante utilizado para pedir transferências em dinheiro para parentes ou amigo da pessoa e vale ficar atento!