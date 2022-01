Tudo o que sabemos sobre 'Temporada de Verão', nova série brasileira da Netflix

No próximo dia 21 de janeiro, o público terá acesso aos episódios da série Temporada de Verão, mais uma aposta brasileira da Netflix, que vem investindo em projetos com artistas do país.

No último dia 7, a plataforma de streaming liberou o trailer oficial da produção e muitos já amaram a proposta da narrativa. No vídeo, algumas cenas da trama são exibidas ao som de Brisa, música de IZA, e parece ser ideal para quem já entrou no clima da estação.

Temporada de Verão começou a ser gravada em dezembro de 2020, e foi finalizada em fevereiro do ano passado, na cidade de São Paulo. O elenco é formado por nomes como Giovanna Lancellotti, Gabz, Jorge López, André Luiz Frambach, Giovanna Rispoli, Maicon Rodrigues e Cynthia Senek.